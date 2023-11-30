محافظ الإسكندرية يسلم أحهزة كهربائية لـ5 عرائس ضمن مبادرة "إيد بإيد"

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه بالديوان العام، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن المبادرة الوطنية "أيد بإيد" التي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جهته، ثمن اللواء محمد الشريف، الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسؤوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة، لتحسين مستوى دخل الأسر الأولى بالرعاية.

تسليم أجهزة كهربائية لـ5 عرائس بالإسكندرية

كما سلم محافظ الإسكندرية ورئيس البنك الزراعي المصري أجهزة كهربائية "ثلاجة – بوتاجاز – غسالة" لـ5 عرائس لمساعدتهن على إتمام زواجهن، ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لتوزيع عدد 300 جهاز كهربائي ل 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص إدارة البنك على مواصلة جهودها لتنفيذ أهداف مبادرة البنك الوطنية التي تجوب محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأستاذ سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وخالد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسي للعلاقات العامة.

مبادرة أيد بأيد لتجهيز العرائس الأكثر احتياجا

مبادرة أيد بأيد لتجهيز العرائس الأكثر احتياجا

مبادرة أيد بأيد لتجهيز العرائس الأكثر احتياجا

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