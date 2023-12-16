الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تنظم زيارة للمشاركين فى البرنامج التدريبى للكوادر الإفريقية للأهرامات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة للمشاركين في  البرنامج التدريبي للكوادر الإفريقية  الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعريف المشاركين في الأحداث الدولية التي تقام بمصر بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن الزيارة تضمنت قيام الوفد بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبوالهول والبانوراما، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

وأشارت إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن إعجابهم الشديد بمنطقة أهرامات الجيزة خاصة وأن بعضهم يزورها للمرة الأولى، كما توجهوا بالشكر لمسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ولا سيما مكتب الهيئة بالهرم على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز، إضافة إلى حرصهم على تسجيل زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة بالتقاط الصور التذكارية.

وقالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الدول الإفريقية تعتبر سوقًا هامة توليها الوزارة بشكل خاص والدولة بوجه عام اهتمامًا كبيرًا، خاصة لنمط السياحة العلاجية والذي تعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عليه، موضحة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز السياحة العلاجية وتسهيل دخول السائحين الباحثين عن تلقي تلك الخدمات الصحية.
ودعت شلبى نحو 21 متدربًا من 15 دولة إفريقية شاركوا فى البرنامج التدريبي للكوادر الإفريقية للاستمتاع بإقامتهم في مصر وتكرار الزيارة، وحثتهم على دعوة أقاربهم ومعارفهم لزيارة المقصد السياحي المصري، وقد شاركت نائب الوزير في تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربين المشاركين فيه.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية وزارة التنمية المحلية تمثال أبو الهول

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