السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 650 مواطنا من مرضى العيون بمبادرة "عنيك في عنينا " بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها  مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي ووحدة السكان ومديرية الصحة، بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأشار الدكتور هانى عبد الفتاح  المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة من خلال مبادرتها عنيك فى عنينا قامت بتوقيع الكشف الطبي على 650 مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التي تم تنظيمها بقرية الأبقعين التابعة لقرية أبو الشقاف بحوش عيسى، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

تقديم الدواء العلاجي لأكثر من 650 حالة

كما أكد الدكتور هانى عبد الفتاح  المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة سلمت 170 نظارة طبية وتقديم الدواء العلاجي لأكثر من 650 حالة، وسيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ75 مواطنا وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة قيام مديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة تنفيذ قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حوش عيسى وتم خلال هذا القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 1265 مواطن ومواطنة مجانا،  كما تم تحويل الحالات المستحقة لتدخلات جراحية إلى المستشفيات المركزية. 

محافظة البحيرة قافلة طبية نهال بلبع دمنهور حوش عيسى

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