الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة.. فحص 1079 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بحوش عيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الحرية بحوش عيسى، وتم الكشف خلالها على 1079 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى حوش عيسى 

وأكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة وشملت: "عيادتي الباطنة 332 - عيادة الأطفال 253 - الجراحة 131 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 15 - العظام 147 - الأسنان 60 - الأنف والأذن 58 " 

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الدفع بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ياتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. 

قافلة طبية حوش عيسى محافظة البحيرة نهال بلبع الدلنجات

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