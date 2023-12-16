كنت بلعب قبل الانفجار.. "أفنان" تروي كواليس بقائها 36 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

روت ‏الطفلة أفنان الشنا (13 عاما) الناجية بعد بقائها 36 ساعة تحت أنقاض منزلها الذي قصف في غزة، حيث استشهدت والدتها وأشقائها.

قصة مؤلمة نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني في مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، مؤكدًا أن “أفنان” تلقت العلاج في مستشفى الأمل بخانيونس ويواصل فريق الدعم النفسي دعمها لتجاوز صدمة الفقدان والرعب الذي عايشته جراء القصف وبقائها تحت الأنقاض.

"كنت بلعب أنا وأختي قبل ما يحصل الانفجار".. هكذا قالت الطفلة في الفيديو التالي:



