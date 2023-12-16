السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كنت بلعب قبل الانفجار.. "أفنان" تروي كواليس بقائها 36 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

جريدة الدستور

روت ‏الطفلة أفنان الشنا (13 عاما) الناجية بعد بقائها 36 ساعة تحت أنقاض منزلها الذي قصف في غزة، حيث استشهدت والدتها وأشقائها.

قصة مؤلمة نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني في مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، مؤكدًا أن “أفنان” تلقت العلاج في مستشفى الأمل بخانيونس ويواصل فريق الدعم النفسي دعمها لتجاوز صدمة الفقدان والرعب الذي عايشته جراء القصف وبقائها تحت الأنقاض.

"كنت بلعب أنا وأختي قبل ما يحصل الانفجار".. هكذا قالت الطفلة في الفيديو التالي:


 

غزة حرب غزة الطفلة أفنان إدانة الإحتلال إدانة انتهاكات الاحتلال

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: نعيش أطول فترة انقطاع للاتصالات منذ بداية العدوان على غزة

نقيب الممثلين على رأس مشيعى جثمان المخرج أحمد البدرى

ماذا يحدث فى المعادى؟.. شريان جديد يربط القاهرة والجيزة

محبة المصريين تظهر فى الانتخابات الرئاسية (فيديوجراف)

كبير أبوطماعة بحلوان: هناك لجان لم تغلق بعد بسبب الإقبال الكبير

سيارات "نهضة مصر" ترش الشوارع المحيطة بلجان الانتخابات في حلوان (فيديو)

"إيد بتنتخب وإيد بتعمّر".. عمليات رصف بجوار مقر انتخابي بحلوان

نقابة معلمي حلوان تنظّم مسيرة لحث الناخبين على التصويت (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى في غزة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة فى غزة

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان ودفن مرضى أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟