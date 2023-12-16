المتحف المصرى بالتحرير يطلق برامج تدريبية لطلاب المدارس

نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بميدان التحرير عددًا من البرامج التعليمية لطلاب المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بمشاركة طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان فى إطار التدريب العملى لهم، ياتى ذلك في إطار الدور التعليمي والتوعوي للمتاحف المصرية باعتبارها مؤسسات علمية.

برامج تعليمية لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس بالمتحف المصري بالتحرير

وأوضح د. على عبد الحليم مدير عام المتحف أن هذه البرامج تستمر طوال فترة الدراسة المدرسية، وتتضمن ورش عمل فنية لطلاب المدارس لتصميم عددًا من الأعمال الفنية المستوحاه من الفن المصري القديم، وشرح متخصص من أعضاء القسم التعليمى بالمتحف، بالإضافة إلى ورش عمل للرسم والتلوين وطباعة الأعمال الفنية المنفذة على القماش، ونحت على الجبس، وتصميمات فنية على الجلد، بالإضافة إلى أعمال فنية من الورق والكرتون وذلك فى إطار استخدام الأعمال الفنية بطريقة تعاونية صديقة للبيئة، حيث يقوم الأطفال بتعديلها وفقًا لعملية إعادة التدوير.

كما قام المتحف مؤخرببرنامجً تعليمى للطلاب المتفوقين بجامعة المنوفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة على هامش اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، تتضمن تنظيم جولة إرشادية هدفت إلى إلقاء الضوء على مكانة ودور المرأة في الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعات المتحف المصري بالاضافة الى العديد من الفعاليات التثقيفية المختلفة.

يشار الى ان المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية تقوم بتنظيم احتفالات مع المناسبات القومية والتي تأتي فى إطار الدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به المتاحف المصرية كونها مؤسسات هامة تعمل على خدمة المجتمع المحلي وتقوم بمساندة المؤسسات التعليمية، فدور المتاحف ورسالتها لا تقتصر فقط على كونها مكان بعرض القطع الاثرية ولكنها عناصر فعالة فى العملية التربوية والتقيفية للمجتمع.

