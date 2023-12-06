الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا  لأطفال المدارس على مدار أسبوع لطلاب المدارس من المراحل العمرية المختلفة، ياتى ذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوضح د. على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري أن البرنامج تضمن  تنظيم عدة جولات إرشادية عامة داخل المتحف لمختلف المدارس تم خلالها تعريف الطلاب بالطفولة في الحضارة المصرية القديمة وأهميتها مع التركيز على أهم القطع المعروضة التى تناولت الطفل والأسرة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمتحف الطفل بالمتحف، وتنفيذ ورش فنية تعليمية متنوعة وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

وفي سياق متصل أشار مدير عام المتحف إلى أن القسم التعليمي نظم  كذلك برنامجًا تعليميًا للطلاب المتفوقين بجامعة المنوفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة على هامش اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، تتضمن تنظيم جولة إرشادية هدفت إلى إلقاء الضوء على مكانة ودور المرأة في الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعات المتحف المصري.

وأكد مدير عام المتحف على حرص المتحف على الاحتفال بمثل هذه المناسبات والتي تأتي فى إطار الدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به المتاحف المصرية كونها مؤسسات هامة تعمل على خدمة  المجتمع المحلي وتقوم بمساندة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن دور المتاحف ورسالتها لا تقتصر فقط على كونها مكان بعرض القطع الاثرية ولكنها عناصر فعالة  فى العملية التربوية.

يشار إلى أن المتاحف المصرية تحرص على رفع وعى المجتمع وتثقيفية وهذا ياتى من الجانب التثقيفى للمتاحف وذلك بإقامة ندوات تثقيفية وتفاعليه يشارك فيها زوار المتاحف وتم الاهتمام بمراحل الطفوله لخلق اجيال تقدر قيمة مجتمعها

اثار متحف متاحف المتحف المصري الطفولة

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