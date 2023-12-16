محافظ أسوان: طرح كميات من السكر الحر لـ350 ألف بطاقة تموين

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة الحالية شهدت توفير كميات كبيرة من السكر بإجمالي 700 طن للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور علي مصيلحي، حيث تم توزيع 2 كيلو من السكر المدعم على البطاقات التموينية بواقع 27 جنيهًا للكيلو لـ 350 ألف بطاقة تموين استفاد منها حوالى 1.3 مليون مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى توزيع كميات أخرى بالمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت الكبيرة.

ولفت إلى أنه سيتم مواصلة طرح كميات إضافية من السكر الحر خلال الفترة المقبلة في الأسواق والمحلات التجارية، ليتم بيعها بسعر 32 جنيهًا للكيلو لإغراق السوق المحلية، وإحداث التوازن المطلوب في الأسعار لصالح المستهلك.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه بالتزامن مع ذلك تواصل اللجان المشتركة تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار، وهو الذي يتكامل مع استمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.