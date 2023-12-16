أمسية في حب المخرج الراحل سمير سيف بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل سمير سيف، في تمام الساعة ٦ مساء.

أمسية في حب المخرج الراحل سمير سيف

ويتحدث خلال الأمسية السينمائية رفيق عمره مدير التصوير الدكتور سمير فرج والناقد السينمائي محمود عبد الشكور، وسوف يقوم الدكتور حسين بكر بتكريم اسم الراحل سمير سيف ويعرض خلال الأمسية فيلم"أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف.

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، والفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

المخرج سمير سيف

يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو أحد أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل النجم عادل أمام بفيلم"المشبوه"، و"النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر، بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.