الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الرواية في السينما المصرية".. ندوة بمركز سينما الحضارة (الأربعاء)

مركز سينما الحضارة
مركز سينما الحضارة

يقيم مركز سينما الحضارة، ندوة بعنوان "الرواية في السينما المصرية"، ومناقشة لفيلم "قلب الليل" عن رواية "قلب الليل" للأديب نجيب محفوظ، سيناريو محسن زايد، وإخراج عاطف الطيب، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، بقاعة السينما في دار الأوبرا المصرية - خلف قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

 

ومن المقرر أن يدير الندوة الفنان كريم نبيل ويتحدث عن الفرق بين الرواية والسيناريو، المعالجة الدرامية للرواية، بناء الشخصيات بين الكتابة والتجسيد، اختيار مواقع التصوير، وتحليل بعض المشاهد من حيث التكوينات التشكيلية والإضاءة وحركة الممثل.

نبذة عن رواية "قلب الليل" لـ نجيب محفوظ

"قلب الليل" رواية لأديب نوبل نجيب محفوظ، صدرت في 155 صفحة عن مكتبة مصر، وصدرت طبعتها الأولى عام 1975 وأعادت دار الشروق طباعتها في 2006.

تحولت إلى فيلم سينمائي من إنتاج 1989 وكان عرضه الأول يوم 2 أكتوبر من نفس العام، وهو من إخراج عاطف الطيب، ومن بطولة فريد شوقي ونور الشريف وهالة صدقي ومحمود الجندي وعدد من الفنانين الآخرين.

أحداث الرواية

تدور أحداث الرواية في إطار واقعى اجتماعى مليء بأسماء أحياء وشوارع القاهرة القديمة المعروفة في الواقع مثل حارة مرجوش وخان جعفر، وباب الخلق وحتى عشش الترجمان، والجامع الأزهر وكلية الحقوق.

تبدأ الرواية عندما يذهب بطل القصة ويدعى جعفر سيد الراوي، إلى دائرة الأوقاف ليطالب بأملاك جده، يلخبره موظف الأوقاف بأنه من غير الممكن الحصول على الإرث بعدما أوقف الجد جميع ثروته لأعمال الخير، فيصر العجوز جعفر على أن يحصل على ثروة جده، وبعدها تتوطد العلاقة بين الموظف وجعفر فيقص عليه حكايته في إحدى المرات بينما يجلسان في مقهى ودود بالباب الأخضر.

الدكتورة نيفين الكيلاني قطاع الفنون التشكيلية الرواية في السينما المصرية قلب الليل نجيب محفوظ السينما المصرية الأوبرا

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