السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومي لثقافة الطفل والفنون التشكيلية يحتفلان بالذكرى الـ50 لرحيل طه حسين

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

 يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى مرور ٥٠ عاما على رحيل عميد الأدب العربي د.طه حسين غداً الأحد ٥ نوفمبر, وذلك بمتحفه بالهرم برئاسة أحمد شلقامي، ومركز رامتان الثقافي برئاسة مروة يحيى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أد.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.


ويتضمن الاحتفال عمل زيارة للمتحف، ثم ورشة تفاعلية مع أطفال المدارس بعنوان "سر البطولة في حياة د.طه حسين" يقدمها السيناريست وليد كمال.
كما يقدم فنانو المركز مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات د.طه حسين، "مسرح عرائس" بعنوان "قصة حياة طه حسين" في الذكرى الخمسين لرحيله، ومسابقات ثقافية عن حياة د.طه حسين وأعماله، ورشة "تلوين" وورشة طباعة بورتريه، وورشة "كروت مجسمة" لشخصية د.طه حسين.
كما سيتم عمل معرض إصدارات ويتم توزيع مجموعة من أحدث الإصدارات على أطفال المدارس.
جدير بالذكر أن احتفال المركز القومي لثقافة الطفل وقطاع الفنون التشكيلية بالذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي د.طه حسين قد بدأ يوم الأربعاء ١ نوفمبر والخميس ٢ نوفمبر بحضور الكاتب محمد ناصف وعمل جولة في المتحف مع أطفال المدارس، وتم تقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، والندوات الثقافية حيث قدم  أ.أحمد عبد العليم مدير عام بحوث ثقافة الطفل ندوتين للأطفال.


وقدمت وزارة البيئة ورش إعادة تدوير وعمل مجسمات لكتب ومؤلفات د.طه حسين من ورق المخلفات بالتنسيق مع قسم البيئة بالقومي للطفل، بالإضافة لمسرح العرائس، والمسابقات.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف عميد الأدب العربي

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