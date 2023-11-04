السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أنت الحياة".. استعراضات من زمن الفن الجميل لـ"أوبرا عربي" بـ"ثقافة مطروح"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت قرية الرويسات بمدينة الحمام، أولى فعاليات برنامج " أنت الحياة" الذي تشارك به الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، لمدة 3 أيام بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات بمجموعة من ورش المشغولات اليدوية التي يمكن أن تكون نواة لمشروع صغير يخدم الأسر الأكثر احتياجا، منها ورشة تعليم أساسيات الكروشيه، قامت خلالها الفنانة نهلة عبد القادر، بتعريف المشاركات بأنواع الإبر واستخدام كل درجة، موضحة الفرق بين الخيوط وكيفية اختيار الخيط المناسب للقطعة المراد تنفيذها، تلى ذلك تدريب عملي ونفذت كل مشاركة قطعة خاصة بها.

إلى جانب ورشة عمل مشغولات بالخرز، قامت خلالها المدربة شيماء أشرف بتعريف المتدربات على طريقة اختيار الخرز من حيث الأشكال والألوان، وتجميعه سواء لعمل قطعة إكسسوار أو منتج كحقيبة أو عروسة.

وأخيرا ورشة تعليم الخيامية وتطريز الأقمشة، قامت خلالها المدربة حنين حسن بتعريف السيدات بكيفية اختيار نوع القماش المناسب، والفرق بين الغرز المختلفة وطريقة  التطريز بالخيوط الملونة.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، افتتاح معرض الكتاب المقام ضمن البرنامج، وحرص خلاله الرواد على اقتناء مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، هذا بالإضافة إلى الحصول على الأعداد المتنوعة من مجلة قطر الندى للأطفال.
 
واختتم الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، تضمن تقديم باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل منها "شوف يا عزيزي، خمس قارات، كابوريا، حاجه غريبة، و زي العسل" وسط تفاعل كبير من قبل أهالي وأطفال القرية.

أنت الحياة الهيئة العامة لقصور الثقافة حياة كريمه المشغولات اليدوية الفعاليات المقدمة

مواد متعلقة

نيفين الكيلانى: الوزارة تسعى جاهدة لتطوير منظومة الأداء داخل المواقع الثقافية

تغيير عدد من رؤساء تحرير الإصدارات التابعة للهيئة العامة للكتاب

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية "ماريو وأبو العباس" لـ ريم بسيوني

هيئة الكتاب تُشارك بأكثر من 700 عنوان فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة

المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42

هيئة الكتاب تصدر 3 دواوين من قصيدة النثر المصرية

"فلسطين قصيدة الروح العربية" فى أمسية أدبية بـ"ثقافة القليوبية"

تفاعل كبير مع عروض الموسيقى وورش الأطفال بقوافل "قصور الثقافة" بالبحيرة

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الدستورية" تقضى بضرورة عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش

تحرك عاجل من البرلمان العربى ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام الأمم المتحدة

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة الفاخورة فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة