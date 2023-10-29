الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فلسطين قصيدة الروح العربية" فى أمسية أدبية بـ"ثقافة القليوبية"

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد فرع ثقافة القليوبية، عددًا من الفعاليات خلال اليومين الماضيين، ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية بعنوان "فلسطين قصيدة الروح العربية"، بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، وفي كلمتها أوضحت الكاتبة نرمين محمد، أهمية تثبيت قضية فلسطين في الوعي العربي كونها نقطة مركزية لا يمكن التفاوض حولها، إيمانًا بالحق العربي في مواجهة الاحتلال الغاشم.

وعن الرؤية الإبداعية في مناقشة قضية فلسطين تحدث محمود الزهيري، عن النظرة الإبداعية منذ تجلي المشهد الفلسطيني، وعن طرح بعض النماذج مثل أحمد شوقي وعلي محمود طه وفدوى طوقان وغيرهم ممن تناولوا هذا الجرح الغائر بالمعالجة الأدبية والفروق بين أوجه هذا التناول.

بينما تحدث الناقد والشاعر محمد علي عزب عن الأرض والذات في خندق المواجهة الأدبية في معركة المقاومة، وكيف تعملقت الرؤى الأدبية على مسارات الكشف والمباشرة فأعطتها عمقًا لا يمكن تجاوز مساحاته، وكيف كان للأرض أثرها في صناعة أدب المقاومة من خلال رؤى إبداعية حقيقية.

وتم الاستماع إلى بعض إبداعات الأدباء التي تتناول القضية الفلسطينية ومنها قصيدة "الأرض والظل" للشاعر مصطفى حجاب، وقصيدة "دم الزيتون" للشاعر محمد سمير، وقصيدة "٣ مشاهد من سيناريو قديم" للشاعر سليمان الزهيري، وقصة قصيرة للقاصة نيرمين محمد بعنوان "ظل لا ينتهي".

الفعاليات نظمت ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن ناحية أخرى شاركت ثقافة القليوبية في الفعاليات التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت شعار "أنت الحياة" بقرية نوى والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات وبحضور محافظ القليوبية، حيث قدمت عددًا من الأنشطة لطلاب المدرسة التجريبية بنوى، ومنها ورشة حكي أعدتها ميرفت تادرس، حول شهيد الوطن المقاتل أحمد منسي والذي استشهد ومعه عدد من أفراد كتيبته في 7 يوليو 2017 خلال أحداث هجوم كمين البرث بمدينة رفح في شمال سيناء أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح.

وضمن الفعاليات التي أقيمت بحضور ياسر فريد، مدير عام ثقافة القليوبية، ألقى الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران محاضرة حول اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ودور المقاتل المصري والقيادة السياسية والعسكرية في هذه الحرب، وقصة بناء خط بارليف وكيف تم العبور واجتيازه من جانب قواتنا الباسلة، إضافة لإقامة ورشة رسم حر للطلاب إشراف إيمان محمد.

فرع ثقافة القليوبية الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فلسطين قصيدة الروح العربية

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