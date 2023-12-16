السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة حلاق من أسفل منزل انهار في بني سويف.. التفاصيل كاملة

جثة مواطن
جثة مواطن

أسفر انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطى ببنى سويف، عن مصرع شخص يعمل "حلاق" وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق  الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، أسفر عن مصرع حلاق تحت الأنقاض للمنزل، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفاة شخص في انهيار عقار ببني سويف

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثة شخص يدعى "سعيد.ص" 43 سنة، حلاق، مقيم بالواسطى، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقد انتشلت قوات الحماية المدنية والأهالى بالواسطى، جثة الشاب، من تحت الإنقاض في إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق  الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، وذلك تزامنا مع وجود 3 سيارات من الإسعاف ببني سويف بمكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و395 مليون و438 ألف جنيهًا استفاد منها 26 ألف و332 مشروعًا صغيرًا،توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام  2015  وحتى نهاية  نوفمبر 2023.

بني سويف جثة الواسطي منزل الحماية المدنية

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