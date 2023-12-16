"مشروعك" تدعم 26 ألف مشروع بـ2.4 مليار جنيه في بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" وصل إلى 2 مليار و395 مليون و438 ألف جنيهًا، استفاد منها 26 ألف و332 مشروعًا صغيرًا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات

وأثنى محافظ بنى سويف على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لا سيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 من ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.