السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" تدعم 26 ألف مشروع بـ2.4 مليار جنيه في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" وصل إلى 2 مليار و395 مليون و438 ألف جنيهًا، استفاد منها 26 ألف و332 مشروعًا صغيرًا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية  نوفمبر 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

 تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات

وأثنى محافظ بنى سويف على  المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لا سيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار  وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 من ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف مشروعك مبادرة الشباك الواحد

مواد متعلقة

تحرير 80 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف

انهيار منزل من 3 طوابق بمركز الواسطى فى بنى سويف

تدريب ميسرات التعليم المجتمعي ببني سويف على الوسائل التكنولوجية الحديثة

الكشف وتوفير العلاج لـ 1237مواطنًا فى قافلة مجانية ببنى سويف

"تعليم بني سويف" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

الوحدات المحلية ببنى سويف تواصل جهودها فى ملف النظافة ومواجهة التعديات

"مستقبل وطن ببني سويف" ينظم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

محافظ بني سويف يتابع فتح اللجان مع بداية التصويت بثاني أيام الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة في غزة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

"تعذيب وطعنة سكين".. سيدة تنهي حياة ابنتها بسبب مقطع إباحي في دار السلام

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

أسيرة إسرائيلية محررة تكشف تفاصيل طلب المقاومة منها عدم العودة لـ غلاف غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟