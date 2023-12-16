السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الشيخ نواف الجابر الصباح أمير الكويت.. نشأته وانجازاته

الشيخ نواف الجابر
الشيخ نواف الجابر الصباح

زاد البحث عن الشيخ نواف الجابر الصباح أمير الكويت وذلك عقب إعلان الديوان الأميري الكويتي خبر وفاته منذ قليل وتم قطع الإرسال عن التليفزيون الكويتي وبث آيات من القرآن الكريم حدادا على روح الفقيد الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 86 عاما عقب صراع مع المرض.

وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح أمير الكويت

أعلنت دولة الكويت خبر وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح أمير الكويت منذ قليل الذي دخل المستشفي في شهر نوفمبر الماضي إثر وعكة صحية حيث أكد الديوان الأميري في بيانه ( ببالغ الحزن والأسي.. ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

نبذة عن حياة أمير الكويت الشيخ نواف الصباح 

هو الشيخ نواف الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته اليمامة من مواليد 25 يونيو 1937 وهو الأمير السادس لدولة الكويت بعد الاستقلال من المملكة المتحدة مشأ في قصر دسمان بيت الحكم أثناء إمارة والدة وتلقي تعليميه في دولة الكويت وعين وزير للداخلية ووزير للدفاع وترأس الشوؤون الاجتماعية والعمل في أول حكومة ما بعد تحرير الكويت.

وتولى ولاية العهد في 7 فبراير عام 2006 وقت إمارة والده الشيخ صباح الأحمد وفي يوم 20 فبراير من نفس العام بايعه مجلس الأمة بالإجماع وتولي مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في يوم 29 سبتمبر 2020 عقب وفاة والده بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح

صورة تذكارية لسامح شكرى وسلطان الجابر عقب تسليم رئاسة مؤتمر المناخ

انجازات الشيخ نواف الصباح أمير الكويت

للشيخ نواف الجابر الصباح حاكم دولة الكويت عدة انجازات خلال فترة حكمه لعل أبرزها ما يلي:-

  • الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
  • العمل على تطوير وزيرة الداخلية من خلال مساعدة الشباب الكويتي في الإنخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري.
  • أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لضخ دماء جديدة في وزارة الداخلية.
  • إنشاء إدارة شؤون المختارين وإدارة شؤون الانتخابات بالدولة.

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