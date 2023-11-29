نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

أعلن وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، الأربعاء، عن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وحسب وزير شئون الديوان الأميري سيتلقى أمير البلاد العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للأمير مستقرة، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

أمير الكويت يشيد برئيس الوزراء بسبب جلسة الاستجواب أمام البرلمان

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بعث أمس الأول ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة التي عقدت لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، وبما تميز به أداءه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد أمير الكويت بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسئولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن.

أمير الكويت يبعث برقية تهنئة إلى العاهل السعودي

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمس الثلاثاء ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس.

وأشار أمير الكويت إلى أن اختيار الرياض لاحتضان هذا الحدث الدولي المهم إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة ويعكس الثقة الكبيرة بمقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع كل البلدان والشعوب والثقافات.

وأكد أمير الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة.