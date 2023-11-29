الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد

أعلن وزير شئون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، الأربعاء، عن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وحسب وزير شئون الديوان الأميري سيتلقى أمير البلاد العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للأمير مستقرة، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

txt

الكويت تدين استهداف المستشفى الميدان الأردنى فى غزة

أمير الكويت يشيد برئيس الوزراء بسبب جلسة الاستجواب أمام البرلمان

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بعث أمس الأول ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أشاد فيها بالممارسة الديمقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة التي عقدت لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، وبما تميز به أداءه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب الذي تمت مناقشته.

كما أشاد أمير الكويت بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسئولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن.

أمير الكويت يبعث برقية تهنئة إلى العاهل السعودي

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمس الثلاثاء ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس.

وأشار أمير الكويت إلى أن اختيار الرياض لاحتضان هذا الحدث الدولي المهم إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة ويعكس الثقة الكبيرة بمقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع كل البلدان والشعوب والثقافات.

وأكد أمير الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة.

txt

سفير الكويت بالقاهرة: أرسلنا 4 طائرات محملة بـ 100 طن مساعدات لغزة

الكويت أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى وعكة صحية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس