مفوضية الانتخابات العراقية: مليون منتسب من الأجهزة الأمنية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم، استمرار توزيع بطاقات الناخبين البيومترية للتصويت الخاص حتى انتهاء الاقتراع في الساعة السادسة مساءً.

وقال الممثل الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبوسودة، خلال الإيجاز الصحفي للجنة الأمنية العليا للانتخابات، إن الأمور تسير وفقًا للخطة المعتمدة، ومنذ الصباح الباكر فُتِحَت صناديق الاقتراع إلكترونيًا لاستقبال الناخبين وستُغلَق كذلك إلكترونيًا في الساعة السادسة مساءً. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

مراكز الاقتراع للتصويت

وأضاف "أبوسودة" أن الاقتراع الخاص يسير بانسيابية عالية من الناحية الإجرائية، وهناك تدفق من القوات الأمنية وتراتبية في الوصول، إذ تم تفويج المنتسبين على شكل دفعات تصل إلى مراكز الاقتراع للتصويت بسلاسة وانتظام، مؤكدًا أن هناك نسقًا عاليًا في دخولهم وخروجهم.

ولفت إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستمرة في توزيع بطاقات الناخبين للعسكريين والنازحين الراغبين في المشاركة، ولن تتوقف عملية توزيع البطاقات لحين الانتهاء من عملية التصويت.

50 ألفًا من النازحين

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، إن أكثر من مليون منتسب من الأجهزة الأمنية يدلون بأصواتهم في الانتخابات اليوم، إضافة إلى 50 ألفًا من النازحين.

وأضاف "النعمان" أن العملية الانتخابية تسير وفق ما هو مخطط لها من قبل اللجنة الأمنية العليا بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدًا أن "الإجراءات الأمنية تسير على قدم وساق".

وأكد أن جهاز مكافحة الإرهاب أكمل سابقًا كل استعداداته التنظيمية، ولا توجد أي مشكلة في استلام البطاقات البيومترية من قبل منتسبي الجهاز، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير وفق ما خطط لها في ثلاث مراحل، إذ تم إكمال المرحلة الثانية، يضاف إليها الخطط الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب لإسناد القطاعات الأمنية في التصويت العام يوم الإثنين المقبل.

ممثل هيئة الحشد الشعبى

بدوره، قال ممثل هيئة الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، خلال المؤتمر: "منذ الصباح الباكر سجلت مراكز الاقتراع حضورًا كبيرًا لمقاتلي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مؤكدًا أن هذا الحضور الكبير يعكس رغبة أبناء القوات المسلحة في صنع مستقبلهم وإنجاح هذه العملية الديمقراطية، وتضاف هذه المهمة إلى واجبهم في حماية الانتخابات وإنجاحها.

الإجراءات والانسيابية

وتابع "الساعدي" أن الإجراءات والانسيابية في كافة المحافظات تعكس نجاح الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الأمنية العليا والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أن الحشد الشعبي يسهم بدور كبير في سهولة وصول المقاتلين عبر تفويجهم على شكل دفعات.

وأكد أن هيئة الحشد الشعبي لم تسجل أي خرق أمني في كافة المحافظات والقواطع التي يتواجد فيها الحشد، مبينًا أن هناك الكثير من الشائعات التي تمت معالجتها في المركز الإعلامي، والكثير منها غير دقيق.

ولفت إلى أن هناك إجراءات جيدة متبعة من قبل القوات الأمنية بما ينعكس إيجابًا على عمل مفوضية الانتخابات، مؤكدًا أنه لا توجد أي ضغوطات تجاه منتسبي الحشد الشعبي في الإدلاء بأصواتهم، وهناك لجان خصصت لهذا الغرض لمتابعة أي خرق يحدث لمعالجته في سياقه القانوني والإداري.