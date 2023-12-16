رئيس منظمة جالس الدولية: أهنئ شعب مصر على خروجه بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية

اعربت استير نامبوكل، رئيس منظمة جالس الدولية وعضو في ائتلاف نزاهة، عن سعادتها بمشاركتها في متابعة الانتخابات الرئاسية، قائلة "أهنئ شعب مصر على خروجه بأعداد كبيرة، وعلى الفرح والرقص والإدلاء بالأصوات.. شكراً لكل مصري على حرصه على صوته.. شكراً لك على التحدث من خلال صندوق الاقتراع".

وقالت خلال كلمتها في المؤتمر الختامي لعرض تقرير ائتلاف نزاهة حول الانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت تغيرا في مصر بين عامي 2018 و2023، ليس فقط في الانتخابات بل في تطوير البنية التحتية والتطور العمراني في مصر. وأشارت إلى أن الاختلاف بين الانتخابات السابقة والحالية هو زيادة عدد المرشحين المتنافسين، وزيادة الاقبال على المشاركة من الناخبين أيضا.

وأضافت أن الحكومة المصرية ملتزمة بالفعل بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع شعب مصر دون تمييز، من خلال تنظيم وتنفيذ انتخابات ديمقراطية سلمية مرة أخرى. تهانينا للشعب المصري بأكمله، ونتقدم بالشكر للنساء والشباب والمسنين على مشاركتهم بنشاط في الانتخابات، وكذلك الشكر لكل سيدة شاركت وأطفالها على حرصهم على الادلاء بأصواتهم وأن يتم الاستماع لهم من خلال صناديق الاقتراع.

وأعربت عن تقديرها لرجال الأمن والشرطة لحرصهم الشديد على الحفاظ على سلامة الجميع وحماية أصوات الناس خلال فترة الانتخابات، معربة عن امتنانها لجهد القضاة والموظفين المعاونين في المدارس والمؤسسات المختلفة.