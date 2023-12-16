سائقو شاحنات المساعدات المرسلة لغزة: مستعدون للانتظار في معبر رفح سنوات (فيديو)

أجرت كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، لقاءات خاصة مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الأهالي في قطاع غزة.

وقال أحد السائقين: "أنا موجود هنا عند معبر رفح، ومستعد للانتظار سنوات طويلة من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة، هذا الأمر لا يتعبني، لأنهم في حاجة إلينا، انتظر منذ 10 أيام، وهناك آخرون ينتظرون منذ شهر وآخرون ينتظرون منذ 20 يوما".

الشاحنات مشاركة ودعم لأشقائنا في فلسطين

وقال مندوب عن المتبرعين: "هذه الشاحنات مشاركة ودعم لأشقائنا في فلسطين، وكل الحافلات الموجودة تستهدف دعم الفلسطينيين، ولا نحصل أي مقابل، ومعي 3 شاحنات بها أدوية وبطاطين ومواد غذائية، وكلها من أموال الشعب المصري، وأي شخص يريد التبرع، فإننا ندعمه ونوصل رسالته ودعمه للمستحقين".

وذكر سائق آخر: "أنا موجود هنا منذ قرابة 15 يوما، وإذا بقينا أكثر من ذلك، فنحن مستعدون، هذا من حق أهل غزة علينا، فهم يستحقون أكثر من ذلك، ونتمنى أن تنتهي الحرب".