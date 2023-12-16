السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل فلسطينى: الهدن الإنسانية تخدم مصالح أمريكا وإسرائيل

غزة
غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني ومدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه من المؤكد أنه ستكون هناك هدنة إنسانية جديدة في غزة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات حالية على أن وقف إطلاق النار سيكون قريبًا.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، في حواره لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، أن الهدن الإنسانية تخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، فعلى المستوى السياسي تبرد ساحات التظاهرات والاعتراضات في العالم، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وتخفف وطأة الانتقادات لهذه الحرب.

الهدن الإنسانية تطول أمد الحرب

كما أشار إلى أن إسرائيل تدرس مراحل العمليات العسكرية خلال تلك الهدن، موضحًا أن الهدنة الإنسانية هي أحد الحلول لتطويل أمد الحرب في غزة.

وتابع: "الهدنة الإنسانية تجعل الاهتمام الإعلامي العالمي تجاه القضية الفلسطينية يقل نوعًا ما، كذلك تقل وطأة التظاهرات الموجودة في دول العالم اعتراضًا على ما يحدث من عدوان".

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