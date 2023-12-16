نقابيو السياحة العرب: مشاركة عمال مصر بالانتخابات الرئاسية "درس وطني"

وصف المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، المواقف التاريخية لمشاركة “فرسان إنتاج الدولة المصرية” بالفاعلة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، حيث كان العمال على موعد مع أختيار مصر المستقبل والتى بدت ملامح التقدم ومظاهر التطور تنتشر على مرمى البصر من خلال استمرار قطار التنمية الشاملة فى السير وفق معلات سريعة وبخطوة واثقة نحو بناء وتمير الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في برقية تلقاها مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بشأنمجمل الأثر الجيد للوقائع التنظيمية للمؤسسات النقابية بمصر سواء كانت بعقد المؤتمرات والندوات أو استرايجية غرف العمليات التي جيشها عمال مصر عامة وبالأخص الخدمات الإدارية والاجتماعية، مما كان له مردود إيجابي أثرى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المشاركة العمالية بالانتخابات الرئاسية

أثنت البرقية على التشكيل النقابى الذي نفذ إدارة غرف العمليات المركزية والفرعية من أجل تشكيل رأي عام عمالي تجاه المشاركة العمالية بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن غرفة عمليات نقابة الخدمات الإدارية ضمت هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الإدارة عن الشباب وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد للنقابة أعضاء.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

يأتى ذلك فيما تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حازم بدوي، وذلك في مؤتمر صحفي بعد غد الإثنين، كما لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.