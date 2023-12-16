الاتحاد الأوروبي يفشل في دعم وقف إطلاق النار بغزة.. ما الأسباب؟

فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في دعم الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في نهاية قمة حاسمة على الرغم من قول رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: إن "الأغلبية الساحقة" من الدول تؤيد ذلك.

واختتم اجتماع المجلس الأوروبي الذي استمر يومين في بروكسل الجمعة دون الاتفاق على موقف جديد بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة التايمز الأيرلندية، فقد أكدت مصادر رفيعة المستوى، أنه لم يتم طرح نص جديد خلال الاجتماع على الرغم من الدعوات السابقة من أيرلندا ودول أخرى للدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال فارادكار: إنه "كان يأمل في حدوث تحول كبير في الموقف الأوروبي عن الموقف المتفق عليه سابقا في أكتوبر، عندما دعا المجلس إلى "ممرات إنسانية وهدنة"".

وقال أيضا: "موقف الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي الآن هو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى استنتاجات جديدة. وبدلًا من ذلك، منعت أقلية معارضة الاتحاد الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وفي خطوة غير عادية، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي عدم ذكر الصراع على الإطلاق في استنتاجاتهم المشتركة، حيث شعرت العديد من الدول أنه إذا لم تكن هناك إشارة إلى وقف إطلاق النار فمن الأفضل عدم قول أي شيء على الإطلاق.

وأضاف فارادكار: "وجهة نظري ووجهة نظر الآخرين هى أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى إجماع بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فلن يكون هناك أي معنى في التوصل إلى نوع من اللغة المؤقتة - "هدنة متجددة" أو "وقف مؤقت متقطع".

وتابع: "كنا سنبقى هنا لساعات عديدة، وربما كنا لنتوصل إلا إلى صياغة تسوية لم يكن أحد سعيدًا بها".

وقبل القمة، انضمت أيرلندا إلى بلجيكا وإسبانيا ومالطا في إصدار نداء مشترك لحث الاتحاد الأوروبي على المطالبة بوقف إطلاق النار، وفي تصويت بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، أيدت 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار بينما صوتت دولتان ضده.

وفي حديثها بعد اختتام القمة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الأولوية العاجلة" هي تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك سلام ما لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى حل سياسي، سواء بالنسبة للإسرائيليين أو الفلسطينيين. وحل الدولتين هو الحل".

فرض عقوبات على المستوطنيين المتطرفين

كما وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على التحرك نحو فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون الدعم المالي لحماس، وطلب من وزير الخارجية جوزيب بوريل وضع قائمة مقترحة للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين سيتم فرض عقوبات عليهم بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال فارادكار: إن بوريل سيضع قائمة بالمستوطنين العنيفين "الذين سيتم منعهم من السفر إلى أوروبا" على الرغم من أنه قال "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به في هذا الشأن".