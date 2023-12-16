الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "الكابتن" على شاشة dmc

تنطلق اليوم أولى حلقات البرنامج الرياضي الجديد “ الكابتن " مع أحمد حسن في أولى تجاربه في التقديم التليفزيوني.

ويذاع البرنامج مساء اليوم عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

برنامج الكابتن

و يحل الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC في الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

ويتحدث المعلم خلال اللقاء عن كواليس رحلته في عالم كرة القدم وأبرز التحديات التي واجهته، كما يتطرق إلى مشوار تدريبه المنتخب الوطني، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.



"الكابتن" يذاع السبت والأحد من كل أسبوع ويسلط الضوء على كل ما يخص الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، كما يحاور العديد من رموز الرياضة.



ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عددًا من نجوم الرياضة وكرة القدم خلال حلقاته المختلفة، حيث يظهر الصقر أحمد حسن بشكل جديد كمقدم للبرنامج، الذي يعد أولى تجاربه في عالم التقديم التليفزيوني