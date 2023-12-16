السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا بصاروخ جنود الاحتلال في جنوب لبنان

صاروخ
صاروخ

أعلن حزب الله، اليوم السبت، عن استهداف جنود الاحتلال بصاروخ في موقع "بركة ريشا" جنوب لبنان مما أدى لسقوط عدد من القتلى والمصابين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سبع عمليات دقيقة 

نشر "حزب الله" اللبناني في بيان، ملخص تضمن سبع عمليات دقيقة استهدفت قواعد ومواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان: "أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، سبعة بيانات عسكرية تضمنت سبع عمليات استهدفت قواعد ومواقع، وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

حزب الله موقع ريشا جيش الاحتلال صاروخ لبنان الجنوب اللبنانى

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