السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يكشف عن سبع عمليات دقيقة ضد مواقع الجيش الإسرائيلى

حزب الله
حزب الله

نشر "حزب الله" اللبناني في بيان، ملخص تضمن سبع عمليات دقيقة استهدفت قواعد ومواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان: "أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، سبعة بيانات عسكرية تضمنت سبع عمليات استهدفت قواعد ومواقع، وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأوضح البيان فيما يخص القطاع الشرقي: "في الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وفي تمام الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".

وأكد فيما يخص القطاع الغربي: "في الساعة 13:50 تم استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح، وفي الساعة 14:10 تم استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف بشأن القطاع الغربي: "في الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، وفي تمام الساعة 15:30 تم استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة. 

أما في الساعة 16:20 فتم استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

وأكد المستشار الإعلامي لـ"حزب الله"، محمد عفيف، أن لبنان حاليا والجنوب اللبناني على وجه التحديد في حالة حرب، مبينا أن "حزب الله" لم يستخدم حتى الآن أكثر من 5 بالمئة من قوته.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قـصـفها العنيف على الأحياء الشرقية فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية فى خان يونس (فيديو)

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 16-12-2023

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

مايا مرسى لـ"الشاهد": الإخوان خرقوا كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

تسريبات تكشف مواصفات هاتف "Asus" الجديد كليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"