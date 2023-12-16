السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القمر يقترن غدا بكوكب زحل فى مشهد بديع

القمر يقترن بكوكب
القمر يقترن بكوكب زحل

تشهد الكرة الأرضية، غدا الأحد، اقتران القمر وكوكب زحل، حيث يرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

 

ويكون القمر وزحل متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساءا تقريبا.



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية هي البعيدة عن التلوث الضوئي (السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال).

وأشار إلى أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.

وأكد تادرس أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، موضحا بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عموما بالعين المجردة يضر العين كثيرا.

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