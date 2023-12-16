مايا مرسى لـ"الشاهد": الإخوان خرقوا كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بعد خروج ميثاق المرأة المصرية بأسبوع، وجدنا تجمع من الأخوات يقمن بعمل نفس الحدث وهو "تجمع ماذا تطلب النساء"، وبالتالي كان يوجد نوع من السجال شبه يومي وهو ما قادنا إلى 2012، لنجد أن الدستور رغم كل المطالبات والحراك في الشارع المصري قد اختفى منه كل شيء عن المرأة، وتم حذف كل شيء عن الاتفاقيات الدولية، ولذلك لم نسميه الدستور المصري 2012، وإنما نسميه الدستور الإخواني 2012.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن دستور 2012 قد خرق كل المواثيق الدولية، وخرق أي ملف له علاقة بحقوق الإنسان، لم يذكر أي من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي مضت عليها مصر، ولم يشتمل على أي مادة خاصة بالاتفاقيات الدولية، وبالتالي كان بالنسبة لنا دستور سيعيد مصر 100 عام للوراء.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.