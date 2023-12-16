السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ"الشاهد": الإخوان خرقوا كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بعد خروج ميثاق المرأة المصرية بأسبوع، وجدنا تجمع من الأخوات يقمن بعمل نفس الحدث وهو "تجمع ماذا تطلب النساء"، وبالتالي كان يوجد نوع من السجال شبه يومي وهو ما قادنا إلى 2012، لنجد أن الدستور رغم كل المطالبات والحراك في الشارع المصري قد اختفى منه كل شيء عن المرأة، وتم حذف كل شيء عن الاتفاقيات الدولية، ولذلك لم نسميه الدستور المصري 2012، وإنما نسميه الدستور الإخواني 2012.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن دستور 2012  قد خرق كل المواثيق الدولية، وخرق أي ملف له علاقة بحقوق الإنسان، لم يذكر أي من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي مضت عليها مصر، ولم يشتمل على أي مادة خاصة بالاتفاقيات الدولية، وبالتالي كان بالنسبة لنا دستور سيعيد مصر 100 عام للوراء.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي برنامج الشاهد دستور 2012 حقوق المرأة حقوق الانسان ميثاق المرأة المصرية

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