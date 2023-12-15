البيت الأبيض: عبور السفن التجارية فى البحر الأحمر أصبح خطرًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض أكد في بيان له، أن الإسرائيليين سيراجعون مقتل المحتجزين الثلاثة ويكتشفون كيف حدث ذلك.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين المستمرة، الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية.

وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن فرقة العمل البحرية في الأيام المقبلة، والتي تتصدي لهجمات الحوثيين على السفن البحرية.