الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": زيارة محتملة لوزير الدفاع الأمريكى إلى البحرين وقطر لحماية الملاحة البحرية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من واشنطن، إن المخاوف الأمريكية تتصاعد من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى خارج غزة.

وأضاف “جبر” أن الولايات المتحدة لديها انتشار واسع للقوات البحرية في الخليج العربي، وقد تعاملت قواتها مع التهديدات التي انطلقت من الأراضي اليمنية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أن يزور وزير الدفاع الأمريكي دولتى البحرين وقطر، لبحث سبل حماية السفن والملاحة البحرية وإعادتها بشكل جيد كما كانت في السابق.

ونوه جبر بأن المسئولين الأمريكيين دعوا قادة العالم إلى حماية الملاحة البحرية، والتصدي لتهديدات الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية وزير الدفاع الامريكى السفن البحرية

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