في ذكرى وفاتها.. من هي صاحبة ما تزوقيني يا ماما؟

تمر غدًا ذكرى وفاة المطربة مها صبري، والتي اشتهرت بأغنية "ما تزوقيني يا ماما"، ورحلت في 16 ديسمبر1989، بعد أن قدمت العديد من الأغاني والأعمال الناجحة.

حياتها الفنية

اسمها الحقيقة هو زكية فوزي، وقد اختار لها اسم الشهرة مها صبري، الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، ومثلت وغنت في مجموعة من الأفلام ومن بينهم “لقمة العيش” مع الفنان صلاح ذو الفقار، وشاركت في فيلم «منتهي الفرح» مع الفنان حسن يوسف عام 1963، ومثّلت أفلامًا مع حسين صدقي وإسماعيل ياسين، ومن أشهر أغانيها ما تزوقيني يا ماما التي غنّتها في فيلم منتهى الفرح عام 1963، كما شاركت المغني ماهر العطار في البرنامج الإذاعي أمطار الربيع.

حياتها الأسرية

تزوجت مها صبري في سن صغير من رجل يكبرها في السن كثيرًا، وأنجبت منه ابنها الأول مصطفى، لكنها انفصلت منه بعد عامين فقط، وتزوجت مرة ثانية من تاجر أنجبت منه ابنتيها نجوى وفاتن، ثم أعجب بها على شفيق وهو مسؤول، فعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن فقبلت.

أشهر أعمالها

يعتبر من أبرز أعمالها الفنية، قبل اعتزالها الفن،عودة الحياة، حسن وماريكا، أحلام البنات، لقمة العيش، حب وحرمان، حب وعذاب، أنا العدالة، إسماعيل يس في السجن، حلوة وكدابة، حكاية غرام، بين القصرين، منتهى الفرح، القاهرة في الليل، العمر أيام، حكاية العمر كله، يا ما انت كريم يارب، ناعسة، دنيا، العمر أيام، السكرية، الحياة نغم، القاهرة في الليل، منتهى الفرح، تنابلة السلطان.

وفاتها

رحلت الفنانة مها صبري بعد صراع مع المرض دام لأربع سنوات، إثر إصابتها بقرحة المعدة، عانت في آخرها من الغيبوبة الكبدية وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.