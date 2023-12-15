وزير الرياضة يتفقد أعمال التسجيل للمشاركة بماراثون زايد الخيري

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الجمعة يرافقه عدد من قيادات الوزارة أحد المقرات الخاصة للتسجيل والاشتراك بماراثون زايد الخيري، استعدادا لانطلاق الماراثون في نستخته الثامنة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يقام الماراثون العام الحالي تحت شعار "نجري للعون" وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى الناس ومؤسسة مصر الخير وبعض المستشفيات الحكومية.

واستمع الوزير لشرح كامل حول طريقة التسجيل والاشتراك في سباق الماراثون، كما تأكد من سهولة التسجيل والاشتراك من الشباب المتواجدين للتسجيل، واستمع أيضا لشرح ووصف كامل لخط سير الماراثون المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استضافة وتنظيم ماراثون زايد الخيري

وأوضح صبحي أن استمرار مصر في استضافة وتنظيم ماراثون زايد الخيري يأتي ضمن قوة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع الشقيقتين الكبيرتين مصر والإمارات، وحرص قيادتي الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته في تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون الخيري.

وينطلق الماراثون يوم 30 ديسمبر الجاري من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنقسم سباقات الماراثون إلى 4 كم بجانب السباق الرئيسي لمسافة 10 كم.