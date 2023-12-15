الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا.. تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية علي المخابز بمطاي

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز المخالفة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

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وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية بالمركز  بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين وإدارة حماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز، شنت حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر تمويني شملت: 7 محاضر نقص وزن و7محاضر عدم مطابقة للمواصفات و3 محاضر عدم نظافه أدوات العجن و محضر عدم إعطاء بون صرف ومحضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل و محضر عدم وجود ميزان حساس.

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وحررت المحاضر بمعرفه محمود اسماعيل مدير مكتب تموين بردنوها وراضي عبد الحليم مدير مكتب تموين منبال ومالك ممدوح مدير مكتب تموين ابوان. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين وفرض الأنضباط التمويني بالأسواق وضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية مشيرا إلي ان هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة مؤكدا علي ان الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

المنيا 20 مخالفة تموينية حملات رقابية علي المخابز مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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