الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك

السيارات المجهزة
السيارات المجهزة للمعاقين

رابط استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك

أتاحت وزارة الصحة والسكان رابط إلكتروني للدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة  للحصول على جواب استيراد  السيارات  المجهزة والمعفاة من الجمارك  لذوي الإعاقة وذلك بعد حصول صاحب الطلب على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتيح هذه الميزة لحاملها.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. رابط وزارة الصحة

رابط استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023 المعفاة من الجمارك

للحصول على جواب استيراد السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يرجى الضغط على هذا الرابط

http://car.smcegy.com/?par=4&id=0

 

كما أوضحت وزارة الصحة من خلال منشور لها فى وقت سابق نشرته على موقعها الإلكتروني الأوراق المطلوبة للحصول على هذه السيارة والخطوات اللازمة  التي يجب اتباعها بعد الدخول.

خطوات استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين 2023

 

-هناك عدة خطوات يجب أتباعها للحصول على السيارة المجهزة لذوى الإعاقة وذلك بعد الحصول على بطاقة  الخدمات المتكاملة حيث أنها شرط مهم لهذا الغرض.

-حجز كشف الطبي لسيارات المعاقين وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون، واختيار نوع الإعاقة من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط سابق الذكر وهو 

http://car.smcegy.com/?par=4&id=0

-تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي إذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والصفة.

-اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.

-تحديد مكان الجمرك المرغوب لاستلام السيارة.

-طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع المستندات الأخرى المطلوبة.

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رابط استخراج جواب استيراد السيارات المجهزة للمعاقين

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