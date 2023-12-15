متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا في مصر، وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية، بنحو 10 جنيهات في عيار 21، وزيادة 9 جنيهات في سعر الذهب عيار 18، وسجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا بنحو 17 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، عند 2035 دولار للأونصة، وذلك بعد آخر تراجع سجله بنحو دولارين.

سعر الذهب في السوق المصري

سعر الذهب عيار 21 2880 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 2469 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر 23040 جنيهًا.

تختلف قيمة مصنعية الذهب أو المصوغات الذهبية فى مصر من تاجر لآخر أو باختلاف محلات الصاغة وذلك بنسبة ربما تزيد وأحيانا تقل عن 10%.

السوق العالمي

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، عن أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق، وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر، وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، عن أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق، وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر، وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

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