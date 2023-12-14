الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 فى مصر بالدولار

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر بالدولار من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

سعر الريال السعودى اليوم واليورو فى البنوك الخميس 14-12-2023

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر بالدولار 

سجل سعر الأونصة قيمة مرتفعة عالميا وهو سعرها في مصر وجميع دول العالم نظرا لما أعلنته البورصة العاالمية للذهب.

خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 14-12-2023، لتسجل أونصة الذهب 2036 دولارًا للبيع، مقابل 2030 دولارا للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر 

 

حققت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 50 جنيه ثم تراجع قليلا في نهاية تعاملات اليوم حسب ما أعلنته البورصة الخاصة بالذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في مصر 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 14 ديسمبر :2023

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 ديسمبر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2835 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 14 ديسمبر:

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2412 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 

 

سعر الجنيه الذهب عيار 21، ارتفع بقيمة 180 جنيهًا، بالمقارنة بسعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات مساء الأربعاء في محلات الصاغة، ليسجل 22890 جنيهًا للبيع، في مقابل 22720 جنيهًا للشراء.

تعرف على السبب وراء أرتفاع أسعار الذهب فى مصر ؟

أكدت العديد من التقارير الصحفية المهتمة بالشأن الاقتصادي أن السبب وراء أرتفاع أسعار الذهب في مصر وكذلك عالميا يرجع إلى ارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بالنسبة للسبب وراء أرتفاع سعر الذهب عالميا، بينما أرتفع سعر الذهب فى مصر بسبب الإقبال عليه للشراء كاستثمار يحافظ على قيمته.

قيمة مصنعية الذهب في مصر؟

تختلف قيمة مصنعية الذهب أو المصوغات الذهبية فى مصر من تاجر لآخر أو باختلاف محلات الصاغة  وذلك بنسبة ربما تزيد وأحيانا تقل عن 10%.

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