هاني اباظة: مرشح الوفد خاض الاستحقاق الرئاسي ببرنامج متكامل

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد شارك وبقوة في الانتخابات الرئاسية، التي ترسم مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدكتور عبد السند يمامة، قدم برنامجا انتخابيا متكاملا وقوي لحسم الملفات الشائكة التي تؤرق المجتمع، لافتا إلى أن "يمامة" استعان بأكبر المتخصصين لإعداد هذا البرنامج الذى يليق بمرشح الوفد وبقيمة هذا الاستحقاق.



وأوضح "أباظة" في تصريحات له، أن حزب الوفد خاض المعركة الانتخابية بكل جرأة وقوة من خلال شخصية مرموقة وبرنامج انتخابي يحقق طموحات أبناء الشعب المصري، خاصة أن حزب الوفد يملك تاريخ طويل من العمل السياسي، مثمنًا مشاركة الأحزاب السياسية في السباق الانتخابي، الذى يعد بادرة جيدة لتفعيل دورهم بالشارع المصري، وزيادة شعبيتها بين المجتمع المصري.



وأشار نائب الوفد، أن الحزب كان على قدر المسئولية وشارك فى العملية الانتخابية بما يؤكد عراقة الحزب والتعددية الحزبية فى مصر.