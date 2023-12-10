النائب هانى أباظة يدلى بصوته الانتخابى فى الشرقية: "حق دستورى مكفول لكل المصريين"

أدلى اللواء دكتور هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الناصرية الإعدادية بمدينة الزقازيق فى الشرقية.

وقال «أباظة» إن الانتخابات الرئاسية تشهد عرس ديمقراطي حقيقي البطل فيه هو الدولة المصرية والشعب المصرى، وخاصة المرأة لانها دائما تضرب المثل بمشاركتها في نجاح أي استحقاق دستوري.

وأضاف أباظة: أقول للعالم الشعب المصري أمامكم وحشوده موجود أمام اللجان الانتخابية يقول رأيه بكل شفافية وبكل حرية قائلًا: «فلا يزايد علينا أحد».

وحث النائب الوفدى المواطنين والشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.