الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللواء هانى أباظة: “الحرب قادمة قادمة.. وإسرائيل إلى زوال”

لواء هاني اباظة
لواء هاني اباظة

قال اللواء هاني أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس حزب الوفد بالشرقية، إن اليوم هو نقطة تحول فى تاريخ الشعب المصرى، وهو انتفاضة لا تقل أهمية عن يوم ٣٠ يونيو، لافتًا إلى أن الشعب المصرى بكافة طوائفه وأحزابه متواجد فى كل الميادين وفى كل المواقف.

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن هناك حالة من الصمت الدولى تجاه تلك القضية الإنسانية، ومساعدة من الغرب للعدو الصهيونى قائلًا "البقاء لله فى مجلس الأمن" لأن لديهم ازدواجية فى المعايير.

وأوضح أن حزب الوفد وراء قرارات الرئيس، ونفوضه تفويضًا كاملًا للحفاظ على أمن مصر القومى.

وأكد اللواء هانى أباظة، أن ملايين المصريين مستعدون للتواجد فى سيناء لرفض التهجير والدفاع عن أرض مصر ضد أى مغتصب يحاول الزج بمصر فى صراعات لا شأن لها بها.

وتابع: "إحنا ملايين لو الرئيس شاور كلنا هنشمر وننزل سيناء.. إحنا بنحافظ على السلام قدر الإمكان، لكن لو أرادت إسرائيل الحرب فنحن لها".

واختتم حديثه بأن الرئيس حينما يصدر أى تصريح، فهو يكون متوافقًا مع رأى الجماهير المصرية، ويعبر عن آراء الشعب المصرى، والذى أثبت تأييده لقراراته بالنزول لكل الميادين، موضحًا أن "الحرب قادمة قادمة.. وإسرائيل إلى زوال".

ويشهد ميدان المحافظة، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، توافدًا كبيرًا، واحتشادًا من الأهالى، فى الوقفة التضامنية مع شعب غزة، والمؤيدة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنع تهجير أهالى غزة لسيناء.

ومن مختلف طوائف الشعب، وباختلاف أعمارهم وتوجهاتهم، يستمر توافد الأهالى على مقر الوقفة التضامنية، متوحدين ومصطفين خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على أهالى غزة المدنيين العُزل، وقتل الأطفال بلا رحمة، وقصف المستشفيات، مفوضين الرئيس السيسى بالتصرف كما يتراءى له فى تلك الأزمة، بما يحافظ على أمن مصر الداخلى والخارجى، ويمنع الزج بها ضمن أى صراع.

عضو مجلس النواب الشعب المصري ٣٠ يونيو قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسي

مواد متعلقة

أهالى الشرقية يشاركون فى وقفة تضامنية دعمًا للرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

حمدين صباحى: ندعم موقف الرئيس السيسى فى فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط