الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر السعيد يوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "المنبر"

عمرو السعيد واحمد
عمرو السعيد واحمد حاتم

أوشك الفنان عمر السعيد علي الانتهاء من تصوير دوره في فيلم "المنبر"، الذي يقدم فيه دوراً مهماً في أحداثه.

تفاصيل دور عمر السعيد في فيلم المنبر

ويجسد عمر السعيد في فيلم "المنبر" دور صحفي يعمل بأحد الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد" الذي يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا، ويحمل "أمجد" كرها كبيرا وواضحا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بأحمد حاتم الذي يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف علي مستوي العالم وليس مصر فقط.

الجدير بالذكر أن فيلم "المنبر" يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، كل من أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

ويتناول "المنبر" دور الأزهر الشريف على مدار الـ1050 عاماًو ينتمي إلى الأفلام التاريخية والحربية أيضًا، وذلك في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، كما سيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية.

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الفنان عمر السعيد عمر السعيد المنبر فيلم المنبر صحفي شيخ الأزهر

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