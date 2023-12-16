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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات المحلية والدولية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم في العالم.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة

يتناول التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 16-12-2023 والقنوات الناقلة والتي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي تشيلسي ضد نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي بيرنلي ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

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مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي سيلتا فيغو ضد نادي غرناطة في تمام الساعة الثالثة عصرا ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي أتليك بيلباو ضد نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي خيتافي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي فالنسيا ضد نادي برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-12-2023 والقنوات الناقلة

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مباريات الدوري الإيطالي 

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي فروسينوني في تمام الساعة الرابعة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي نابولي ضد نادي كالياري في تمام الساعة السابعة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة نادي تورينو ضد نادي إمبولي في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة قناة Bein Sports.

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