الأهلى يخوض مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة قبل مباراة اتحاد جدة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السعودي، التي تقام مساء اليوم على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

تقام مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي، قد أنهى مرانه الختامي مساء أمس الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.