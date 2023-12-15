بعرض إنجازات 4 سنوات.. انطلاق فعاليات احتفالية العيد القومي لمطروح

انطلقت منذ قليل، احتفالية العيد القومي الـ108 محافظة مطروح، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد للمحافظة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ والنائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، وعددا من الأجهزة التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو عن إنجازات محافظ مطروح خلال 4 سنوات ثم عرض فيديو عن المشروعات التنموية والقومية على أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات.

وخلال الفعاليات، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى التربية والتعليم بتخصيص طابور الصباح والحصة الأولى لتعريف الطلاب بمعركة وادي ماجد الذي انتصر فيها أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

وفي سياق آخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الخميس، عدد من المشروعات الخدمية في قطاعى الصحة والتعليم بدأت بافتتاح وحدة العناية المركزية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي ووحدة العناية للأطفال وعيادة القلب والإيكو بمستشفى سيوة المركزية، وذلك عبر شاشة مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة، بحضور جمال الشورى وحسن أبوقديرة، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، وذلك احتفالًا بالعيد القومي 108 للمحافظة.

استحداث قسم عناية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه تم استحداث قسم عناية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي بطاقة استيعابية 3 أسرّة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المحافظة 18 سريرًا، كما تم إضافة 3 أسرّة عناية مركزة للكبار بمستشفى سيوة المركزي ليصبح عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى سيوة 5 أسرة وإجمالي عدد أسرة العناية المركزة للكبار بالمحافظة 89 سريرًا.

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