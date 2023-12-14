محافظ مطروح يفتتح معمل الأغذية بكتريولوجى بالمعمل المشترك (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح يرافقه د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والنائب جمال الشوري والنائب حسن أبوقديره، معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم استحداث معمل البكتريولوجي أغذية بالمعمل المشترك، ويقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي؛ للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر؛ حرصًا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

استمع محافظ مطروح لشرح حول منظومة العمل بالمعمل بدءا من استلام العينة وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية، وذلك خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى 5 أيام، ما يوفر الوقت والجهد بدلا من سفر العينة إلى معامل القاهرة، والتى كانت تستغرق نحو شهر لتظهر النتيجة.

كما افتتح المحافظ وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية مرسى مطروح، حيث تم استحداث قسم مناظير بالعمليات الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول أعمال القسم الجديد وما يضيفه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، كما استمع لإحدى الحالات التى تم إجراء عملية لها من خلال المنظار، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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