الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح معمل الأغذية بكتريولوجى بالمعمل المشترك (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح يرافقه د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والنائب جمال الشوري والنائب حسن أبوقديره، معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم استحداث معمل البكتريولوجي أغذية بالمعمل المشترك، ويقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي؛ للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر؛ حرصًا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

استمع محافظ مطروح لشرح حول منظومة العمل بالمعمل بدءا من استلام العينة وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية، وذلك خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى 5 أيام، ما يوفر الوقت والجهد بدلا من سفر العينة إلى معامل القاهرة، والتى كانت تستغرق نحو شهر لتظهر النتيجة.

كما افتتح المحافظ وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية مرسى مطروح، حيث تم استحداث قسم مناظير بالعمليات الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول أعمال القسم الجديد وما يضيفه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، كما استمع لإحدى الحالات التى تم إجراء عملية لها من خلال المنظار، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

1000082077
1000082077
1000082065
1000082065
1000082059
1000082059
1000082068
1000082068
1000082080
1000082080
1000082092
1000082092
1000082062
1000082062
1000082074
1000082074
1000082071
1000082071
1000082083
1000082083
محافظ مطروح معمل الأغذية بكتريولوجي المعمل المشترك مطروح وحدة المناظير الجراحية

مواد متعلقة

محافظ مطروح يستمع لشكاوي الأهالى فى اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة