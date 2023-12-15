مرسى علم تستقبل 20 ألف سائح خلال أسبوع

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 100 رحلة طيران سياحية دولية، قادمة من مطارات مختلفة في أوروبا، تقل على متنها ما يقرب من 20 ألف سائح على مدار الأسبوع المقبل ابتداءً من غد السبت وحتى الجمعة المقبلة، قبل بدء احتفالات عيد الكريسماس. وذلك وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة لإجراءات الأمن في صالات الوصول والاستقبال.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي في البحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات يشير إلى وصول 100 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل، بزيادة 17 رحلة عن الأسبوع الحالي، وعلى متنها قرابة 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات عيد الكريسماس.

وأضاف هناك استعدادات مكثفة بفنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب للاحتفال بالكريسماس قادمين من حوالي 13 جنسية أوربية مختلفة هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وإنجلترا وفرنسا وسلوفاكيا.

ولفت إلى تدفق السياح بانتظام عبر عشرات رحلات الطيران يوميا الي مرسي علم التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف دول العالم.

خبير سياحي: نتوقع موسم سياحي شتوي قوي

وكشف عثمان، أن فنادق البحر الأحمر عامة ومرسي علم خاصة، تستعد لاحتفالات الكريسماس بطرق جديدة تجذب النزلاء وتشاركهم فرحتهم بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، مشيرًا الي أن مدينة مرسي علم تستقبل سياح من مختلف الجنسيات وتصدرت الالمانية والايطالية والبلجيكية مقدمة السياحة الوافدة لمرسي علم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القطاع السياحي شهد انتعاشة حقيقة في الشهور الماضية وهناك مؤشرات بأن يكون الموسم السياحي الشتوي الجاري من أعلي نسب الوصول، وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للقطاع في مختلف الأعمال وتوفير متطلبات العاملين بهِ.