الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي عيد القديسة فيرجينيا سنتوريون براسيلي الأرملة

جريدة الدستور

 تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، عيد القديسة فيرجينيا سنتوريون براسيلي الأرملة.

ونستعرض أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-

 

  • وُلدت القديسة فيرجينيا في 2 أبريل عام 1587م في جمهورية جنوة بإيطاليا لعائلة من طبقة النبلاء فهي ابنة الدوق جورجيو سنتوريون وكانت أمها تدعى ليليا سبينولا.
  • وعلى الرغم من رغبتها في العيش بحياة منعزلة إلا أنها اضطرت للزواج من جاسباري جريمالدي براسيللي النبيل الثري وكان ذلك في 10 ديسمبر عام 1602 وانجبت منه ابنتان هما : ليليا وإيزابيلا إلا أن الزواج لم يدم طويلا حيث توفي زوجها في 13 يونيو عام 1607م وهي لا تزال في العشرين من عمرها ورفضت الزواج الاخر الذي رتبه لها أبيها وتولت نذر العفة .
  • بعد وفاة زوجها اضطرت فيرجينيا لاستئجار دير مونتي كالفاريو بعدما بدأت بالعمل في الجمعيات الخيرية ومساعدة المحتاجين والمرضى الفقراء في مدينتها كما عملت على مساعدة الأشخاص الذين كانوا يعانون من المجاعة والطاعون فأصبح عددهم كبيراً جدّاً
  • ففي عام 1635 وصل عدد المرضى إلى أكثر من 300 مريض وحصلت على الإعتراف من الحكومة على وجود الدير كمستشفى وبسبب تراجع الأموال الممنوحة من قبل الطبقات الوسطى والعليا، خسرت معها اعتراف حكومتها في عام 1647.
  • أمضت فيرجينيا ما تبقى من حياتها كصانعة للسلام، تجوب منازل النبلاء، تجمع التبرّعات من اجل الفقراء، الى ان ماتت بسلام سنة 1651.
  • أعلنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني طوباوية في 22 اسبتمبر عام 1985، ورقّيت الى مصاف القدّيسين في 18 سبتمبر سنة 2003، بعد سلسلة عجائب تمّت بشفاعتها.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار
تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر . لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاثوليكية بمصر القديسة فيرجينيا للأب وليم عبد المسيح

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