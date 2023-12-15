الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: المقدسيون المسيحيون والمسلمون باقون في مدينتهم ومتشبثون بتاريخهم

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس اكدوا دائما في كلماتهم وفي مواقفهم على مفهوم تحقيق العدالة في هذه البقعة المباركة من العالم والتي بدونها لا يمكن ان يكون هنالك سلام حقيقي فالسلام هو ثمرة من ثمار العدل وبغياب العدالة لا يمكن ان يتحقق السلام.

وتابع أن ثقافتنا هي ثقافة سلمية فنحن لا نؤمن بالعنف والقتل والحروب والإرهاب وامتهان الكرامة الانسانية بل ندعو دوما الى المحبة والاخوة والرحمة بين كافة ابناء البشر.

وشدد نرفض الحروب حيثما كانت وأينما وجدت والحرب التي تتعرض لها غزة في هذه الأوقات العصيبة يجب أن تتوقف سريعا لأنها تحصد أرواح الابرياء والمدنيين وخاصة الاطفال ناهيك عن الدمار والمآسي الإنسانية التي لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري.

 نحترم الطابع الخاص لمدينة القدس

 وقال نحترم الطابع الخاص لمدينة القدس باعتبارها المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، وحاضنة أهم المقدسات الإسلامية والمسيحية فللقدس طابع خاص تتميز به عن اية مدينة اخرى في هذا العالم ويجب احترام خصوصيتها.
 

وأوضح رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن الاستفزازات التي يتعرض لها المصلين في المسجد الاقصى لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال فأين هي حرية العبادة التي يتغنى بها الاحتلال، أما الاوقاف المسيحية فهي مستهدفة كذلك فمن باب الجديد مرورا بباب الخليل ووصولا للحي الأرمني هنالك استهداف ممنهج لحضور مسيحي عريق واصيل في هذه المدينة المقدسة.
 

ولفت للاسف كل هذا يحدث في القدس ونرى بأن ما يسمى العالم المسيحي في الغرب لا يحرك ساكنا ناهيك عن القيادات السياسية في الغرب فاولئك الذين يصمتون امام قتل المدنيين في غزة لا نتوقع منهم ان يتحركوا من اجل القدس.
 

 وأضاف "حنا"، المقدسيون المسيحيون والمسلمون هم باقون في مدينتهم ومتشبثون بتاريخهم وتراثهم واصالة وجودهم ولن يستسلموا للمشاريع المشبوهة الهادفة لتهميش الحضور الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة، ومن القدس نقول بأننا نطالب بوقف الحرب على غزة فأهلنا هناك الذين يموتون بهذه الطريقة المروعة يستحقون ان يكونوا في وضع افضل ويستحقون ان ينعموا بالحياة والتي هي هبة الهية بعيدا عن لغة الموت والدمار والخراب والقتل.

 وقف الحرب مطلب كل إنسان يتحلى بالقيم 

وتابع: نطالب بوقف الحرب وهذا هو مطلب كل إنسان يتحلى بالقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة، أن تكون إنسانا يعني انك يجب ان تطالب برفع هذا الظلم عن شعبنا وان تنادي بأن تتوقف هذه المأساة حقنا للدماء ووقفا للدمار.

 وأوضح أن القدس مدينة السلام او من المفترض ان تكون مدينة للسلام وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن ويا للأسف تحولت اليوم الى مدينة صراع واستفزاز وتطاول على الفلسطينيين الذين يعاملون في مدينتهم وكأنهم غرباء وعابري سبيل في حين ان الفلسطيني في مدينته المقدسة ليس غريبا او دخيلا او عابر سبيل فهذه المدينة هي مدينتنا وعاصمتنا وحاضنة مقدساتنا وتاريخنا وتراثنا الروحي والانساني والحضاري والثقافي.
 

المطران عطا الله حنا للروم الأرثوذكس رؤوساء الكنائس المسيحية في القدس الكنائس المسيحية في القدس القدس مدينة السلام

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