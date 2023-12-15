الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طموح طلائع الجيش في "قمة الدوري" يصطدم بسعي المقاولون لتصحيح أوضاعه اليوم

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق المقاولون العرب في السادسة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكرى في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل .

المقاولون في مهمة الخروج من النفق المظلم

في ملعب جهاز الرياضة العسكري سيكون المقاولون في مهمة الفريق من النفق المظلم عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات وأربع هزائم، وهو الفريق الوحيد في دوري نايل الذي لم يحقق أى فوز وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا وتسببت النتائج السيئة في رحيل شوقي غريب وتعيين مساعده طلعت محرم مديرا فنيا للفريق.

المقاولون جمع نقطتين من أخر أربع مباريات، حيث خسر أمام الاتحاد السكندري والأهلي ثم تعادل مع فاركو والداخلية، وخلال الأيام القليلة الماضية اهتم طلعت محرم بالجانب النفسي وحرص على رفع الروح المعوية للاعبين الذين وضح عليهم التأثر بالنتائج السلبية، كما حرص طلعت محرم على معالجة الأخطاء الدفاعية التي حرمت الفريق من تحقيق الفوز في أولى 8 مباريات.

طلائع الجيش وطموح الصعود للقمة 

على الجانب الأخر، يتواجد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع الفريق عشر نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وغزل المحلة والتعادل مع الجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 ومشاركة بيراميدز صدارة جدول دوري نايل.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده سمير جمال ورجب محمد ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.

دوري نايل طلائع الجيش لمقاولون العرب طلعت محرم عبد الحميد بسيوني

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