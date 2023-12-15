الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات والخريجين بمدرسة في الكوثر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فعاليات الحفل السنوي الذي تقيمه إحدى المدارس الخاصة بحي الكوثر؛ لتكريم أوائل الشهادات والخريجين من طلاب المدرسة، للعام الدراسي 2022-2023.

حضر الحفل أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والعميد عمرو أبو سحلي، وكيل الأمن الوطني بسوهاج، والقس اسطفانوس زكي الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات، والنائب زكريا حسان والنائب شعبان لطفي والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة غادة الضبع، والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب،  وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، ومدير المدرسة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية، والطلاب، وأولياء الأمور.

تكريم المتفوقين والخريجين

وأعرب محافظ سوهاج، عن سعادته بالمشاركة في تكريم المتفوقين والخريجين بالمدرسة، مشيدا بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه طلاب المدرسة أثناء الفقرات التى قدموها، مقدما التهنئه للطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام، لافتا إلى أن قطاع التعليم من أهم الأولويات التى تضعها القيادة السياسية في بؤرة إهتماماتها.

وعلى هامش الحفل، قام محافظ سوهاج بتفقد معرض اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية لطلاب المدرسة، ثم بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، أعقبه مجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية، والأفلام التسجيلية، قدمها طلاب المدرسة، وعقب إنتهاء الفقرات  تم  تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أحمد سامي القاضي النائب أحمد عواجة النائبة ألفت المزلاوي اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية

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