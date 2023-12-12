الفنان الشعبي محمد عزت ووالده يغنيان على الربابة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية (فيديو)

شارك الفنان الشعبى محمد عزت والملقب بدكتور الفن ووالده الريس عزت نصر الدين الفنان الشعبى أبناء محافظة سوهاج، بمقطوعة موسيقية على أنغام الربابة لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسة.

وقال محمد عزت، إنه كفنان شعبى ود أن يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسة بطريقة مختلفة بنظم موال عن الوطن والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الفنان الشعبى، أنه من مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج تربى في أسرة تهتم بالتراث الشعبي والموال وفن المربعات، وقرر أن يغني للوطن والمشاركة الانتخابية على الربابة التى يحبها أهالى سوهاج وألف برفقه والده الريس عزت كما يلقبونه أهالى محافظة سوهاج، أغنية شعبية يدعو من خلالها المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.